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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق منصتي «العاصمة الثقافية» و«تلاقي للابتكار وريادة الأعمال» بجامعة العاصمة

وزير الثقافة يطلق منصتي «العاصمة الثقافية»
وزير الثقافة يطلق منصتي «العاصمة الثقافية»
حسام الفقي

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بمكتبه في المجلس الأعلى للثقافة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة منصتين رقميتين رائدتين تجسدان دور جامعة العاصمة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ودعم الابتكار، وربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع.

وأطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة «منصة العاصمة الثقافية»، لتصبح أول منصة ثقافية متكاملة للجامعات المصرية، توثق تاريخ جامعة العاصمة وتراثها ورموزها ومتاحفها ومقتنياتها، وتتيحها للأجيال الحالية والقادمة في صورة رقمية عصرية.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الاهتمام بمثل هذه الفعاليات والمبادرات يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات في الحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنية، ودعم الثقافة والابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في إطلاق المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والباحثين، وتدعم بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل،  أن الجامعة تؤمن بأهمية دورها ليس فقط كمؤسسة تعليمية، وإنما كبيت للعلم والثقافة والابتكار، وشريك في بناء الإنسان وخدمة الوطن، كما تؤمن أن عليها مسؤولية الحفاظ على تاريخها ورموزها، وفي الوقت نفسه استثمار طاقات أبنائها، ليكون لها دور حقيقي وملموس في صناعة المستقبل، والربط بين التعليم والبحث العلمي والثقافة واحتياجات المجتمع.

وتروي المنصة حكاية الجامعة من خلال ثلاثة محاور رئيسية مترابطة:

* السرد التاريخي للجامعة، منذ نشأتها الأولى بوصفها «مدرسة العمليات» التي أنشأها محمد علي باشا، مرورًا بمراحل تطورها وإعلانها جامعة حلوان عام 1975، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتغيير اسمها إلى «جامعة العاصمة».

* رموز الجامعة، من خلال التعريف بنخبة من أعلامها وروادها في 11 تخصصًا من مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، وإبراز ما قدموه من إسهامات وإنجازات بارزة.

* الأثر في الوجدان والشخصية المصرية، عبر توثيق دور الجامعة ورموزها في بناء الوعي، وتشكيل الهوية الثقافية والفنية، والإسهام في مسيرة التنمية وخدمة وطننا الغالي مصر.

كما أطلق معالي الوزير خلال اللقاء «منصة تلاقي للابتكار وريادة الأعمال»، وهي منصة رقمية متكاملة تُعد أول منصة عربية لربط البحث العلمي بالصناعة، وتهدف إلى تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى حلول ومنتجات تطبيقية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وتجمع منصة «تلاقي» الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات والمصانع والمستثمرين في بيئة رقمية موحدة؛ لاستعراض التحديات الصناعية، وتقديم الحلول البحثية والابتكارية، وبناء فرق العمل، وتسويق مخرجات البحث العلمي، وتوفير فرص التعاون والتمويل والاستثمار.

وتضم المنصة 30 مسارًا تطبيقيًا تغطي مختلف تخصصات الجامعة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتسريع انتقال الابتكارات من المعامل إلى التطبيق، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز دور الجامعة بوصفها شريكًا فاعلًا في التنمية والصناعة.

ويعكس إطلاق المنصتين رؤية جامعة العاصمة باعتبارها جامعة تصون تاريخها وتعتز برموزها، وفي الوقت نفسه تصنع المستقبل بالعلم والابتكار وريادة الأعمال؛ لتؤكد أن الجامعة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل صرحٌ يبني الإنسان، ويحفظ ذاكرة الوطن، ويحوّل المعرفة إلى أثر حقيقي يخدم بلدنا الغالية مصر.

لزيارة منصة العاصمة الثقافية:
https://happ.helwan.edu.eg/platform/


لزيارة منصة تلاقي:
https://talaqi.capu.edu.eg

رئيس جامعة العاصمة جامعة العاصمة وزير التعليم العالي التعليم العالي المجلس الأعلى للثقافة

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