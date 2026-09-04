منتخب مصر للسيدات يتوج بلقب بطولة أفريقيا ويتأهل لـ كأس العالم والأولمبياد

توج منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على نظيره الكيني بنتيجة 3 أشواط دون رد، في المباراة النهائية للبطولة.

منتخب مصر للسيدات يتوج بلقب بطولة أفريقيا ويتأهل إلى كأس العالم

ونجح منتخب مصر في استعادة اللقب الأفريقي، بعدما قدم مشوارًا مميزًا خلال منافسات البطولة، محققًا الفوز في جميع مبارياته، ليؤكد تفوقه ويعتلي عرش القارة الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله رسميًا إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2027، عقب بلوغه المباراة النهائية، قبل أن يواصل تألقه ويحسم اللقب القاري، ليحقق أيضًا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخبات بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا في دور المجموعات، قبل أن يتفوق على بوروندي في دور الـ16، ثم تونس في الدور ربع النهائي، ورواندا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وفي المقابل، تأهل منتخب كينيا إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 أشواط دون رد في الدور نصف النهائي.

ويأتي تتويج منتخب مصر للسيدات باللقب الأفريقي ليضاف إلى سجل إنجازات الكرة الطائرة المصرية، ويؤكد مكانة المنتخب على مستوى القارة، مع مواصلة الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

سيدات الطائرة يهزمن بوركينا فاسو بثلاثية في افتتاح مشوارهن ببطولة إفريقيا

استهل منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مشواره في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كينيا، بتحقيق فوز مستحق على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار أشواط المباراة، ونجح في حسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط دون رد، ليحصد أول انتصاراته في البطولة ويبدأ مشواره القاري بصورة قوية.

وتقام منافسات بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في كينيا خلال الفترة من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل، حيث يسعى المنتخب المصري للمنافسة بقوة على اللقب وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة.