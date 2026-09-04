الأرصاد : طقس حار رطب غدًا شمالًا وشديد الحرارة جنوبًا .. والعظمى 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 35 23

6 اكتوبر 36 22

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 33 24

بلطيم 32 25

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 36 24

نخل 35 19

كاترين 30 17

الطور 36 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 31 23

السلوم 32 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 37 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

مرسى حميرة 36 28

أبرق 35 27

جبل علبة 35 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 24

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 45 33

الرياض 43 26

المنامة 39 32

أبوظبى 44 32

الدوحة 40 33

الكويت 43 27

دمشق 35 18

بيروت 31 27

عمان 30 19

القدس 29 19

غزة 31 24

بغداد 46 29

مسقط 29 15

صنعاء 28 15

الخرطوم 40 28

طرابلس 32 24

تونس 34 23

الجزائر 29 22

الرباط 30 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 31 18

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 28 24

جاكرتا 35 23

بكين 33 19

كوالالمبور 36 26

طوكيو 28 22

أثينا 34 21

روما 35 20

باريس 25 14

مدريد 36 22

برلين 20 12

لندن 22 14

مونتريال 24 15

موسكو 18 10

نيويورك 29 20

واشنطن 32 22

نواكشوط 38 28

أديس أبابا 22 13