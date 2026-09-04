نايل سبورت الناقل الحصري للدورة 12 للألعاب الأفريقية الجامعية القاهرة 2026

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام حصول قناة «نايل سبورت» على حقوق النقل والبث الحصري لفعاليات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية الجامعية القاهرة 2026، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 16 سبتمبر 2026، بمشاركة وفود وممثلي الجامعات من مختلف الدول الإفريقية.

تأتي التغطية استنادًا إلى ما تمتلكه «نايل سبورت» من كوادر وخبرات فنية وتحريرية ممتدة في إدارة ونقل البطولات القارية والدولية؛ حيث أعدت القناة خريطة برامجية متكاملة تشمل البث المباشر لحفلي الافتتاح والختام، والمنافسات الرياضية المختلفة بمواقع استضافتها، بجانب تقديم استوديوهات تحليلية ورسائل وملخصات يومية، وإجراء لقاءات مع الوفود والرياضيين والمسؤولين المشاركين، مع إتاحة التغطية عبر القنوات والمنصات الرقمية لضمان وصولها إلى أوسع شريحة جماهيرية داخل مصر وخارجها.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تسخير كافة الإمكانات اللوجستية والهندسية اللازمة لإنجاح هذا المحفل الإفريقي؛ حيث تم الدفع بأحدث سيارات البث المباشر وأحدث الكاميرات ووحدات النقل الخارجي المدعومة بتقنية البث فائق الجودة (Full HD)، بإشراف قطاع الهندسة الإذاعية والأطقم الإنتاجية المتخصصة، بما يضمن خروج الدورة بمظهر إعلامي وتقني يعكس الريادة الحضارية والتنظيمية لمصر على الصعيدين القاري والدولي.

ويجري هذا العمل الإعلامي بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات المنظمة والمعنية بالحدث، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية (FASU).

وأعربت الهيئة الوطنية للإعلام عن خالص أمنياتها للفرق المصرية المشاركة بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة، موجهة في الوقت نفسه تحياتها وأطيب تمنياتها لجميع الفرق والوفود الجامعية الإفريقية الشقيقة بالتوفيق والنجاح، وبقضاء منافسات مميزة على أرض الكنانة مصر.