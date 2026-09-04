تحرك عاجل من آثار جنوب القاهرة بعد تجمع مياه في قلعة الكبش

في إطار المتابعة المستمرة للمناطق الأثرية والحرص على التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو طوارئ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور للتعامل مع تجمع للمياه بمنطقة قلعة الكبش، الواقعة خلف جامع أحمد بن طولون الأثري بالسيدة زينب.



وحدث انسداد في بعض مواسير الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى إلى تجمع المياه في ساحة الجامع، وهي مساحة تقع خلف الجامع الأثري.

وعلى الفور، انتقل فريق منطقة أثار جنوب القاهرة إلى الموقع، وتم الدفع بعربات شفط المياه، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتسليك المواسير وشفط المياه والتعامل مع الموقف.

ويؤكد المجلس الأعلى للآثار استمرار المتابعة الدورية للموقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنطقة الأثرية وسلامتها.