وزير الرياضة يهنئ فريدة خليل ومجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث بعد حصد فضيتين ببطولة العالم

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تقدم وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالتهنئة إلى فريدة خليل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث ومجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان؛ وذلك بعد نجاح اللاعبة في حصد ميداليتين فضيتين خلال منافسات بطولة العالم للموانع بالصين .

وأشاد الوزير بالأداء المتميز الذي قدمته فريدة خليل، بعدما توجت بفضيتي سباق 400 متر وسباق 3 كيلومترات... كما وجه التهنئة للجهاز الفني والإداري للمنتخب، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل اللاعبين .

وكانت البطلة المصرية فريدة خليل قد حققت إنجازا مميزا في بطولة العالم للموانع المقامة في الصين، بعدما نجحت في حصد ميداليتين فضيتين في منافسات سيدات النخبة.

وجاءت الميدالية الأولى في سباق 3 كيلومترات، بعدما أنهت فريدة السباق بزمن قدره 14:01.60 دقيقة، لتحتل المركز الثاني وتتوج بالميدالية الفضية.

كما واصلت فريدة تألقها، وأضافت فضية ثانية في سباق 400 متر سيدات، بزمن قدره 1:48.46 دقيقة.