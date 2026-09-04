67 مسجدا.. حصاد إنجازات الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026

أنجزت وزارة الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026م أعمالًا في 67 مسجدًا، شملت الإنشاء، والبناء الجديد، والإحلال والتجديد، والصيانة والتطوير.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لإعمار بيوت الله، والارتقاء بمستوى المساجد.

حصاد إنجازات الأوقاف خلال شهر أغسطس 2026

وشملت الأعمال المنفذة: 9 مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، و37 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم إنجازه إلى 67 مسجدًا خلال الشهر.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، ورفع كفاءة المساجد، والحفاظ على جاهزيتها، وتطوير مرافقها؛ بما يوفر بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، ويعزز دور المسجد في خدمة رواده.

وأكد هذا الحصاد استمرار الجهود المباركة لوزارة الأوقاف في تنفيذ أعمال الإنشاء، والإحلال والتجديد، والصيانة والتطوير؛ للارتقاء بمستوى المساجد، بما يليق بمكانتها ودورها في المجتمع.