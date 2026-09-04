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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات بالجملة من «يويفا» بسبب أحداث مباراة فنربخشة وليون

يويفت
يويفت
مجدي سلامة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عقوبات وغرامات مالية على ثنائي فنربخشة، ماتيو الجندوزي وميسون جرينوود، عقب الأحداث التي وقعت بعد الفوز على أولمبيك ليون، الشهر الماضي، ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا.

واتُهم اللاعبان بتوجيه إشارات اعتبرت استفزازية تجاه جماهير ليون المضيف، بعد فوز فنربخشة بثنائية مقابل هدف على ليون، وتصاعدت حدة المواجهة بعد صفارة النهاية، إذ اندلعت مشاجرة عند مغادرة الفرنسي الجندوزي أرض الملعب.

عقوبات بالجملة

وقال الاتحاد الأوروبي إن الغندوزي تم تغريمه 50 ألف يورو؛ لإهانة آخرين حضروا المباراة، واستفزاز المشاهدين، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، كما تم إيقافه عن اللعب في 4 مباريات في مسابقات الأندية التابعة لليويفا.

أما الإنجليزي جرينوود، فقد تم تغريمه 30 ألف يورو وإيقافه لمباراة واحدة لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق.

وتم تأجيل تنفيذ الإيقاف الخاص باثنتين من المباريات الـ4 المفروضة على “الغندوزي”، لفترة اختبار مدتها عام واحد، في حين خضع إيقاف جرينوود لمباراة واحدة لفترة اختبار مدتها عام واحد.

كما فرض اليويفا عقوبات على كلا الناديين؛ بسبب المشكلات الجماهيرية، وإلقاء مقذوفات، وإشعال ألعاب نارية، وانتهاك قواعد السلوك خلال المباراة.

وتعرض أنتونيو فيريرا مدرب حراس مرمى ليون للإيقاف لمدة 5 مباريات؛ بتهمة "الاعتداء الجسيم"، مع تأجيل تنفيذ إيقافه لمباراتين منهم لمدة عام واحد تحت الاختبار.

وتأهل فريق فنربخشة إلى مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ليون فنربخشة يويفا

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