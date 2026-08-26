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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يويفا يستعد للتراجع عن تهديده بمقاطعة بطولات الفيفا

يويفا
يويفا
مجدي سلامة

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتراجع عن تهديده بمقاطعة بطولات الفيفا بعد تلقيه تأكيدات بعدم إعادة إحياء خطط بيع حصص في كأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الفيفا في يوليو بسحب مقترح أثار معارضة الاتحادات الأعضاء الـ 55 في اليويفا، والتي وافقت على مقاطعة بطولات الفيفا بعد الكشف عن تفاصيل الخطة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يُبلغ مسؤولو اليويفا اللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء معظم الاتحادات الأعضاء في اجتماع يُعقد في موناكو يوم الخميس، باستيفاء شروط رفع المقاطعة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وكان اليويفا قد سعى إلى سحب المقترح والحصول على تأكيدات بعدم تكرار مثل هذه الخطط.

"ليست هذه هزيمة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بل هي واقعٌ يتمثل في تجنب ضياع فرصة العمر للاعبين الشباب. وستستمر الإجراءات والإصرار على التغيير"، هذا ما صرّح به مصدرٌ مُطّلع على المناقشات لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أنه في حين يُتوقع رفع التهديد المباشر بالمقاطعة، فمن المرجح أن يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حملته ضد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بشأن مقترح بيع النادي. ومن المتوقع مناقشة هذه القضية في اجتماع موناكو.


يتزايد الضغط على إنفانتينو خلال هذا النزاع

في مقابلة مع صحيفة "ذا أثليتيك" نُشرت يوم الأربعاء، قال رئيس رابطة الدوريات الأوروبية، كلاوديوس شيفر، إنه لا مستقبل لإنفانتينو في الفيفا، مُشددًا على ضرورة إصلاح الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية وإعادة تعريف مسؤوليات رئيسها.

تمثل رابطة الدوريات الأوروبية 53 دوريًا احترافيًا لكرة القدم للرجال والسيدات.

يواجه إنفانتينو ضغوطًا من ثلاثة اتحادات قارية للاستقالة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ناقشت الهيئات الإدارية الإقليمية إمكانية سحب الثقة من رئيس الفيفا، الذي يعتزم الترشح لولاية رابعة العام المقبل، ومن المرجح أن يواجه معارضة شديدة.
يسعى إنفانتينو، الذي لا يزال يحظى بدعم الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، إلى تهميش الاتحادات والتوجه مباشرةً إلى أعضائها.
تستعد المنتخبات حاليًا لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بولندا، والمقرر انطلاقها في 5 سبتمبر.

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