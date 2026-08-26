أحمد عبد العزيز يعلن تشكيل سموحة لمواجهة بترول أسيوط

أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة في الدوري

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط رغبة من فريق سموحة في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، ومواصلة مشواره في منافسات الدوري.

وجاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

أحمد ميمون في حراسة المرمى، وأمامه هشام حافظ، ومحمد رجب، ومحمد دسوقي، وعبد الرحمن عامر، وخالد الغندور، وعمرو السيسي، وسمير فكري، وسامادو، ومروان حمدي، وبابي بادجي.

ويسعى الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد عبد العزيز إلى استغلال عناصر الخبرة في التشكيل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بترول أسيوط.



موعد مباراة سموحة وبترول أسيوط في الدوري

يستضيف فريق سموحة نظيره بترول أسيوط مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد برج العرب.

وبدء سموحة مشواره ببطولة الدوري المصري بالهزيمة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف بينما نجح بترول أسيوط الصاعد حديثا للممتاز في حصد نقطة من التعادل أمام السويس بتروجت بهدف لكل فريق.

سموحة يبحث عن الفوز الأول





ويبحث سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز عن تحقيق الفوز الأول له فصلا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي.



في المقابل يرغب بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود تحقيق أول انتصار له والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام السويس بتروجت .



ويدير مباراة سموحة وبترول أسيوط كلا من عبدالعزيز السيد (حكماً للساحة ) ومحمد سعيد شيكا ومحمد خالد عيد ( مساعدين ) ومحمد عبدالعواض ( حكماً رابعاً ) ومصطفى مدحت وعمرو عابدين العطار (تقنية الفيديو ).