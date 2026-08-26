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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
رنا عصمت

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد..

 

وظهرت دينا فؤاد وهي تستمتع بالأجواء الصيفية على البحر، حيث حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا فؤاد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.

May be an image of phone
May be an image of phone and beach
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر دينا فؤاد صور دينا فؤاد إطلالة دينا فؤاد

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