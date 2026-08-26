الليلة .. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية، بينما يسعى البنك الأهلي لتعويض خسارته أمام أبو قير للأسمدة وتحقيق أول انتصاراته في الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تُنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم عددًا من أبرز نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أحداث اللقاء قبل انطلاقه وأثناء وبعد المباراة.