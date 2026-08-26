محمد عادل: أرفض الهجوم على لجنة الحكام.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الاتحاد

أكد محمد عادل، الحكم الدولي السابق، أن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري شهدت مستوى تحكيميًا مميزًا، باستثناء بعض الحالات البسيطة، مشددًا على رفضه الهجوم على لجنة الحكام.

وأوضح عادل عبر برنامج «ستاد المحور» مع خالد الغندور، أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن لمسة يد حسام حسن كانت قانونية وغير متعمدة، كما أكد أن الشرقية إنبي استحق ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه للعرقلة من كريم فؤاد، بينما رأى أن أشرف بن شرقي كان يستحق ركلة جزاء مع إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنبي.

الزمالك

وأضاف أن مروان عطية، لاعب الأهلي، كان يستحق الطرد وليس الحصول على بطاقة صفراء، بعد واقعة إمساكه بيد حكم مباراة الأهلي والشرقية إنبي، مشيرًا إلى ضرورة تثبيت معايير التحكيم في جميع الحالات وعدم النظر إلى ألوان القمصان لضمان نجاح التحكيم المصري خلال الموسم.