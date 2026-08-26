قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصغر المتسابقين في دولة التلاوة 2.. الرئيس السيسي يتفاعل مع إنشاد الموهوب فياض أحمد فياض
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عادل: أرفض الهجوم على لجنة الحكام.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الاتحاد

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد محمد عادل، الحكم الدولي السابق، أن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري شهدت مستوى تحكيميًا مميزًا، باستثناء بعض الحالات البسيطة، مشددًا على رفضه الهجوم على لجنة الحكام.

وأوضح عادل عبر برنامج «ستاد المحور» مع خالد الغندور، أن الزمالك لا يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن لمسة يد حسام حسن كانت قانونية وغير متعمدة، كما أكد أن الشرقية إنبي استحق ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه للعرقلة من كريم فؤاد، بينما رأى أن أشرف بن شرقي كان يستحق ركلة جزاء مع إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنبي.

الزمالك

وأضاف أن مروان عطية، لاعب الأهلي، كان يستحق الطرد وليس الحصول على بطاقة صفراء، بعد واقعة إمساكه بيد حكم مباراة الأهلي والشرقية إنبي، مشيرًا إلى ضرورة تثبيت معايير التحكيم في جميع الحالات وعدم النظر إلى ألوان القمصان لضمان نجاح التحكيم المصري خلال الموسم.

الزمالك الاهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني

استطلاع "جلوبال تايمز".. مصر تحظى بصورة إيجابية واسعة في الصين كـ"دولة صديقة وشريك استراتيجي"

ارشيفي

الحرس الثوري: إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم عائدات الشحن عبر مضيق هرمز

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

بالصور

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد