كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي

قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية من وزارة الأوقاف خلال احتفال المولد النبوي، وهي كتاب الشمائل النبوية المحمدية الشريفة المترجم إلى 20 لغة.

وجاء هذا خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ ايمن عبد الغني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضلًا عن عدد من علماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية بارزة.

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