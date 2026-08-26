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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا
384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا
أ ش أ

 أعلنت هيئة السياحة النيبالية أن 384 شخصا، بينهم 291 أجنبيا و93 مواطنا نيباليا، وردت أسماؤهم ضمن قائمة أولية للمفقودين جراء فيضانات مفاجئة شديدة ضربت منطقة راسوا شمالي البلاد، على الحدود مع التبت.

ووقعت الفيضانات نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، فيما تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ والتحقق من أماكن وجود السياح والمسافرين الذين كانوا في المناطق المتضررة أو في طريقهم إليها.

وقالت هيئة السياحة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن قائمة المفقودين الأجانب تضم سياحا من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وماليزيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وأستراليا، مشيرة إلى أن جهود البحث عن المفقودين وإنقاذهم لا تزال جارية، دون تقديم معلومات إضافية بشأن أماكن وجودهم أو حالتهم.

وقال الجيش النيبالي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن عمليات إنقاذ المتضررين من الفيضانات كانت مستمرة عبر وسائل النقل الجوي، داعيًا إلى توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت في وقت سابق أن الفيضانات المفاجئة في منطقة راسوا الجبلية أسفرت عن مصرع 7 أشخاص على الأقل، فيما تم إنقاذ 25 شخصا، ولا يزال 9 من عناصر قوة الشرطة المسلحة في عداد المفقودين، وسط أضرار واسعة طالت مناطق سكنية ومنشآت وبنية تحتية ومواقع أمنية على امتداد مجرى نهر بوتيكوشي.

هيئة السياحة النيبالية فيضانات مفاجئة شديدة منطقة راسوا شمالي البلاد

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