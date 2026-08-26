384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

أعلنت هيئة السياحة النيبالية أن 384 شخصا، بينهم 291 أجنبيا و93 مواطنا نيباليا، وردت أسماؤهم ضمن قائمة أولية للمفقودين جراء فيضانات مفاجئة شديدة ضربت منطقة راسوا شمالي البلاد، على الحدود مع التبت.

ووقعت الفيضانات نحو الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، فيما تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ والتحقق من أماكن وجود السياح والمسافرين الذين كانوا في المناطق المتضررة أو في طريقهم إليها.

وقالت هيئة السياحة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن قائمة المفقودين الأجانب تضم سياحا من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وماليزيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وأستراليا، مشيرة إلى أن جهود البحث عن المفقودين وإنقاذهم لا تزال جارية، دون تقديم معلومات إضافية بشأن أماكن وجودهم أو حالتهم.

وقال الجيش النيبالي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن عمليات إنقاذ المتضررين من الفيضانات كانت مستمرة عبر وسائل النقل الجوي، داعيًا إلى توخي أقصى درجات الحذر والبقاء في أماكن آمنة.

وكانت السلطات النيبالية قد أعلنت في وقت سابق أن الفيضانات المفاجئة في منطقة راسوا الجبلية أسفرت عن مصرع 7 أشخاص على الأقل، فيما تم إنقاذ 25 شخصا، ولا يزال 9 من عناصر قوة الشرطة المسلحة في عداد المفقودين، وسط أضرار واسعة طالت مناطق سكنية ومنشآت وبنية تحتية ومواقع أمنية على امتداد مجرى نهر بوتيكوشي.