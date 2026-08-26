السبت القادم .. ندوة بعنوان " تاريخ التعاون المصري الروسي وآفاقه في إفريقيا" بالأسكندرية

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية،وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، يوم / السبت / القادم ندوة بعنوان «روسيا ومصر وإفريقيا.. تاريخ من التعاون وآفاق المستقبل»، وذلك بمقر البيت الروسي بالإسكندرية بوسط المدينة .

وتتناول الندوة مسار العلاقات بين مصر وروسيا وإفريقيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي جمعت القاهرة وموسكو، ومرحلة إعادة بناء وتطوير العلاقات المصرية الروسية، وصولا إلى تنامي الحضور الروسي في القارة الإفريقية، وما يمكن أن تقوم به مصر، باعتبارها دولة عربية وإفريقية ومتوسطية، من دور في صياغة مساحات جديدة للتعاون بين الأطراف الثلاثة.

وتناقش الندوة أبعاد التعاون بين مصر وروسيا في القارة الإفريقية، مع التركيز على الجوانب السياسية والثقافية، إلى جانب استعراض فرص تطوير هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وتدير الجلسة الدكتورة شيرين جابر، كبير الباحثين بمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة الدكتور محمود عزت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور عادل عنتر زعلوك، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وتأتي الندوة في إطار الاهتمام المتزايد بالعلاقات المصرية الروسية، ودور البلدين في دعم التعاون مع الدول الإفريقية، وبحث آفاق الشراكة في المجالات السياسية والثقافية، بما يعزز التواصل بين مصر وروسيا والقارة الإفريقية.