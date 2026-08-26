مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية إلى موسكو اقتصرت، وفق الكرملين، على لقاء مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يلتقِ المسؤول الأميركي خلال الزيارة.

وأوضح مشيك أن عدم عقد لقاء بين بوتين والمسؤول الأميركي، إذا تأكدت هذه المعلومات، قد يشير إلى أن موسكو ماضية في خيار التصعيد، وأن الرسائل الأميركية لم تلقَ استجابة روسية.

وأضاف أن الزيارة تحمل أهدافاً عدة، أبرزها تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين.

وأشار إلى أن ملفات أوكرانيا والمحيط الهادئ والقطب الشمالي وسوريا وإيران تشكل أبرز القضايا العالقة بين موسكو وواشنطن، لافتاً إلى أن خبراء روساً يرون أن فرص نجاح إدارة الصراع بين البلدين تبدو محدودة، نظراً لتعقيد الملفات وتعددها.