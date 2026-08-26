مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري

حسمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الجدل المثار حول شاطئ كناري، مؤكدة أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر الشاطئ مفتوحًا ويستقبل الرواد، قديم ولا يعكس الوضع الحالي للشاطئ.

الفيديو مُصور قبل صدور قرار غلق الشاطئ

وأوضحت الإدارة أن الفيديو تم تصويره قبل صدور قرار غلق الشاطئ وفسخ التعاقد مع المستأجر، مشددة على أن شاطئ كناري مغلق تمامًا ولا يستقبل أي رواد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بفسخ التعاقد مع المستأجر.

وأضافت أن معدات التشغيل، من شماسي وكراسي، تم التحفظ عليها فور صدور قرار الفسخ، فيما تواصل فرق التفتيش التابعة للإدارة أعمال المتابعة على مدار اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فضلًا عن المرور الليلي، للتأكد من خلو الشاطئ وعدم استقبال أي رواد، والتزام المستأجر بقرار الغلق.

وأكدت الإدارة أن فريق العلاقات العامة رصد تداول الفيديو القديم باعتباره حديثًا، وهو ما تسبب في انتشار معلومات غير دقيقة بشأن إعادة فتح الشاطئ.

وناشدت الإدارة المواطنين تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي محتوى، والتأكد من تاريخ ومصدر الفيديوهات المتداولة، والاعتماد على البيانات الرسمية للتعرف على حقيقة الأوضاع بشواطئ الإسكندرية.

وكان شاطئ كناري قد شهد خلال الفترة الماضية واقعة مقتل سيدة، ما أثار حالة من الجدل والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع قرار غلق الشاطئ وفسخ التعاقد مع مستأجره.