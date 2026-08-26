وكيل تعليم مطروح يجتمع مع الموجهين ويستعرض آليات سد العجز وتوزيع المعلمين

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية بديوان عام المديرية بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد.

آليات توزيع المعلمين

واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع السبل والآليات الفورية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالإدارات التعليمية المختلفة وآلية توزيع المعلمين بما يضمن تغطية احتياجات المدارس على مستوى المحافظة.

ووجه المهندس محمد الرشيدي الموجهين العموم بضرورة إجراء حصر دقيق لمعدلات العجز والزيادة في كل مادة دراسية والعمل على إعادة التوزيع العادل للمعلمين بما يكفل سد العجز داخل المدارس.

كما ناقش الاجتماع سبل تطبيق (الندب الجزئي ) بين المدارس والإدارات التعليمية مع التشديد على الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة لذلك لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أن عنوان المرحلة المقبلة (الأولوية للميدان ) حيث وجه موجهي عموم المواد باستثمار الآليات التي تمتلكها لرصد جاهزية المدارس وتحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فورا مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها فوراً وفق إطار تربوي تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح بتكثيف الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه السبت 12 سبتمبر المقبل.