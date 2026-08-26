صحة مطروح: استحداث قسم عناية مركزة للأطفال وعيادات قلب وتجميل بمستشفى الحمام المركزى

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح ، عن استحداث قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الحمام المركزى ، بطاقة استيعابية 2 سرير بالإضافة إلى تشغيل عيادة القلب بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور أحمد عمرو قاسم – أخصائي القلب والدكتورة إلهام محمد قريطم – أخصائية القلب.

دعم المستشفى

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم دعم مستشفى الحمام المركزي بجهاز سونار وأجهزة طبية وتجهيزات جديدة لرفع كفاءة عيادة النسا والتوليد بالمستشفى.

وتابع: بالإضافة إلى دعم مستشفى الحمام المركزي بأطباء من مستشفى الضبعة المركزى لإستحداث عيادات الأوعية الدموية وجراحة التجميل خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بإستحداث وتوفير كافة الخدمات الطبية المميزة بمستشفيات المحافظة، ودعم كافة المنشآت الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى المحافظة وزائريها.