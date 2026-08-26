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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على زوجين مقتولين داخل شقة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على زوجين مقتولين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المرج، في ظروف غامضة، وسط تحريات مكثفة لتحديد هوية مرتكب الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العقيد محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وبالدخول إلى الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي زوجين، وتبين وجود آثار طعنات وجروح بالرقبة وأجزاء متفرقة من جسديهما، في مشهد أثار الشكوك حول تعرضهما لجريمة قتل.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور، تم إخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء وائل غانم، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة تحديد الجاني وضبطه.

ويعمل فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير المترددين على العقار، إلى جانب الاستماع لأقوال الجيران وشهود الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى المشرحة لتشريحهما وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسرعة كشف غموضها.

العثور على جثتين جثتين زوجين الجهات الأمنية شقة المرج

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