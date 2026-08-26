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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام استثنائية.. ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي بعد تمديد عقده حتى 2030

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة، بعد مشوار حافل بالأرقام والبطولات منذ انضمامه للفريق.

وانضم إمام عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي، ونجح منذ ذلك الحين في حجز مكانه ضمن العناصر الأساسية بالفريق، حيث خاض 105 مباريات في مختلف البطولات.

وخلال مشاركاته مع الأهلي، سجل إمام عاشور 32 هدفًا، وصنع 25 هدفًا لزملائه، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 57 هدفًا.

وعلى مستوى البطولات، توج إمام عاشور مع الأهلي بـ 7 ألقاب، كما حصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

وجاءت بطولات إمام عاشور مع الأهلي على النحو التالي:

كأس مصر: مرة واحدة.

دوري أبطال إفريقيا: مرة واحدة.

الدوري المصري الممتاز: مرتان.

السوبر المصري: مرتان.

كأس القارات الثلاث: مرة واحدة.

برونزية كأس العالم للأندية: مرة واحدة.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور بعد جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وبتمديد عقده حتى عام 2030، يواصل إمام عاشور مشواره مع الأهلي، وسط تطلعات لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع رصيده من الألقاب والأرقام مع الفريق.

امام عاشور الأهلي تمديد التعاقد

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