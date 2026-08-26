الكاميرا صورتها.. القبض على سيدة سرقت سماعة من داخل محل موبايلات بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بسرقة بعض المتعلقات من داخل المحل التجارى الخاص به بالدقهلية.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل إكسسوارات هواتف محمولة – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 12/ يوليو المنقضى قامت إحدى السيدات بسرقة سماعة هاتف محمول من داخل المحل ملكه بأسلوب "المغافلة"، فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى، وعلى إثر ذلك توجهت السيدة المذكورة للمحل لسداد قيمة السماعة المستولى عليها خشية إفتضاح أمرها.





أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مقيمة بدائرة المركز)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









