قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع «هؤلاء المتوحشين» في إيران
معهد الفلك يستعد لرصد الخسوف القمر الثاني والأخير في 2026.. ورؤيته جزئيا في مصر فجر الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
عبدالوكيل أبو القاسم

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، يتعاون صندوق رعاية المسنين مع مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي لتقديم أوجه الدعم والمساندة لنزلاء دور رعاية المسنين الأولى بالرعاية، وذلك خلال المناسبات والأعياد المختلفة على مدار العام، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور عليهم وتعزيز شعورهم بالتقدير والاهتمام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي للسيدة عهود وافي المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، وفي إطار حرص صندوق رعاية المسنين على دعم كبار السن الأولى بالرعاية وتعزيز جودة حياتهم، وتعظيم أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي احتفالية المولد النبوي الشريف ضمن سلسلة هذه المبادرات، حيث تم التعاون بين صندوق رعاية المسنين ومؤسسة أبو العينين لتوزيع نحو 4 آلاف علبة من حلوى المولد النبوي الشريف على نزلاء 122 دارًا من دور رعاية المسنين الأولى بالرعاية، إلى جانب العاملين وفرق تقديم الخدمات بهذه الدور، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتنظم المبادرة بالتعاون والتنسيق مع إدارة رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين في دور الرعاية المستهدفة.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة مشاركة متطوعي مؤسسة أبو العينين في أعمال التوزيع، بما يعكس أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في دعم كبار السن، وإضفاء أجواء من البهجة والاحتفال داخل دور الرعاية.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين أن التعاون مع مؤسسة أبو العينين يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تقديم دعم مستدام لكبار السن الأولى بالرعاية، والاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة على مدار العام، خاصة في المناسبات والأعياد التي تحمل قيمًا إنسانية واجتماعية تعزز التواصل والترابط المجتمعي.

وأشارت عهود وافي إلى أن الصندوق سيواصل العمل على بناء وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة رعاية المسنين، وترسيخ مفهوم الرعاية القائمة على الكرامة والاهتمام والمشاركة والاحتواء.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي صندوق رعاية المسنين حلوى المولد مؤسسة أبو العينين مايا مرسي ذكري المولد النبوي الشريف مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

محمد حماقي

خميس وجمعة.. تعرف على أهم الحفلات في الساحل الشمالي بالويك إند

ذكرى رحيل عبد العزيز محمود.. سيرة فنان من زمن الفن الجميل

ذكرى رحيل عبد العزيز محمود.. سيرة فنان من زمن الفن الجميل

عبد العزيز محمود

ذكرى عبد العزيز محمود.. صوت الأغنية الشعبية الذي لم يغب عن الذاكرة

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد