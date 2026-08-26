صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، يتعاون صندوق رعاية المسنين مع مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي لتقديم أوجه الدعم والمساندة لنزلاء دور رعاية المسنين الأولى بالرعاية، وذلك خلال المناسبات والأعياد المختلفة على مدار العام، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور عليهم وتعزيز شعورهم بالتقدير والاهتمام.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي للسيدة عهود وافي المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، وفي إطار حرص صندوق رعاية المسنين على دعم كبار السن الأولى بالرعاية وتعزيز جودة حياتهم، وتعظيم أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي احتفالية المولد النبوي الشريف ضمن سلسلة هذه المبادرات، حيث تم التعاون بين صندوق رعاية المسنين ومؤسسة أبو العينين لتوزيع نحو 4 آلاف علبة من حلوى المولد النبوي الشريف على نزلاء 122 دارًا من دور رعاية المسنين الأولى بالرعاية، إلى جانب العاملين وفرق تقديم الخدمات بهذه الدور، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتنظم المبادرة بالتعاون والتنسيق مع إدارة رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين في دور الرعاية المستهدفة.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة مشاركة متطوعي مؤسسة أبو العينين في أعمال التوزيع، بما يعكس أهمية العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في دعم كبار السن، وإضفاء أجواء من البهجة والاحتفال داخل دور الرعاية.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين أن التعاون مع مؤسسة أبو العينين يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تقديم دعم مستدام لكبار السن الأولى بالرعاية، والاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة على مدار العام، خاصة في المناسبات والأعياد التي تحمل قيمًا إنسانية واجتماعية تعزز التواصل والترابط المجتمعي.

وأشارت عهود وافي إلى أن الصندوق سيواصل العمل على بناء وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة رعاية المسنين، وترسيخ مفهوم الرعاية القائمة على الكرامة والاهتمام والمشاركة والاحتواء.