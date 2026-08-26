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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى توتنهام

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

يقترب الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، من الانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يستعد اللاعب للخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أتلتيك»، فقد توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع توتنهام بشأن انتقال مرموش إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة، على أن يتضمن الاتفاق بندًا يلزم توتنهام بشراء عقد اللاعب نهائيًا.

وتصل القيمة المضمونة للصفقة في حال تفعيل الشراء النهائي إلى 50 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية ارتفاع المقابل المالي إلى 60 مليونًا بعد احتساب الحوافز والإضافات، من بينها 5 ملايين جنيه إسترليني مضمونة.

ومن المقرر أن يوقع المهاجم المصري عقدًا مع توتنهام يمتد لأربع سنوات، مع وجود إمكانية لتمديده لموسم إضافي، فيما لا تتضمن الصفقة أي نسبة من إعادة البيع لصالح آينتراخت فرانكفورت، نادي مرموش السابق.

ويبدو أن رحلة مرموش مع مانشستر سيتي تقترب من نهايتها، بعدما انضم إلى الفريق في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها نحو 70 إلى 75 مليون يورو.

وترك اللاعب المصري انطباعًا جيدًا خلال بدايته مع السيتي، بعدما سجل 7 أهداف في 16 مباراة عقب وصوله، إلا أن فرص مشاركته تراجعت لاحقًا، خاصة في ظل المنافسة القوية على مركز المهاجم ووجود النرويجي إيرلينج هالاند.

وخلال الموسم الماضي، خاض مرموش 36 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 8 أهداف، بينما بدأ 8 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك كبديل في 13 مباراة أخرى.

وكان مرموش حاضرًا ضمن قائمة مانشستر سيتي في مواجهة أرسنال بالدرع الخيرية، التي أقيمت يوم 16 أغسطس وانتهت بفوز الجانرز بثلاثة أهداف دون رد، حيث شارك المهاجم المصري بديلًا لهالاند خلال الشوط الثاني.

ويأتي تحرك توتنهام لضم مرموش في إطار سعي النادي لتقوية خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما ركزت الإدارة خلال الفترة الأولى من سوق الانتقالات على تدعيم الدفاع ووسط الملعب.

ويرى مسؤولو النادي اللندني أن مرموش يمتلك العديد من الصفات التي يحتاجها الفريق، خاصة مع وجود مشكلات تتعلق بالإصابات وعدم ثبات العناصر الهجومية، حيث يتمتع اللاعب المصري بالسرعة والقدرة على التحرك وصناعة الخطورة والتسجيل.

كما أن تجربة مرموش السابقة في الدوري الإنجليزي تمنحه أفضلية مهمة، إذ لن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع أجواء المسابقة وطريقة اللعب، وهو ما يعزز فرصه في الظهور سريعًا مع توتنهام.

ومن المنتظر أن يشهد هجوم توتنهام تغييرات واضحة خلال الصيف، في ظل انضمام مرموش بالتزامن مع البرازيلي سافيو، الذي انتقل هو الآخر إلى النادي اللندني قادمًا من مانشستر سيتي.

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