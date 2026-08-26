مصدر مقرب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لهاني مهنا بعد خروجه من المستشفى

كشف مصدر مقرب من الفنان الكبير هاني مهنا، تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفي.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني مهنا استقرت، وهو ما دفع الأطباء لخروجه من المستشفي، علي أن يستكمل المراحل المتبقية من العلاج في المنزل مع الالتزام بالراحة.

كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عن خروج الموسيقار هاني مهنا من المستشفى.

وكتب كامل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الحمدلله، خروج الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا

بسلامة الله من العناية المركزة ووصوله لمنزله بالسلامة".

تعرض هاني مهنا لأزمة صحية

وكان قد أعلن الفنان مصطفى كامل، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض الموسيقار هاني مهنا، لوعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنا، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين».