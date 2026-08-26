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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 133 محضرا في حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المراكز، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 133 محضرًا متنوعًا، إلى جانب ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية على الأسواق أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك أو التداول، فضلًا عن ضبط 6 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وتحرير 3 محاضر غلق لتجار تموينيين، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بعدد من المحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 120 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص الأوزان، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، فضلًا عن عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، بما يؤثر على انتظام منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

وأكد محافظ أسيوط اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بالمحافظة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، وتشديد التفتيش على الأنشطة التجارية والمنشآت التموينية والمخابز، والتعامل بكل حسم ودون تهاون مع أي مخالفات أو محاولات للإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب في السلع المدعمة أو حجبها أو التصرف فيها بصورة غير مشروعة، مؤكدًا أن حماية المواطنين وضمان حصولهم على سلع آمنة وسليمة وبالأسعار المقررة تمثل أولوية قصوى للمحافظة.

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