قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري
أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمد على

 أفادت صحف عبرية ، بأن استمرار الاحتلال في الحرب والجبهات المختلفة يرفع الكلفة الاقتصادية لاستمرار الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط.

وتبلغ الكلفة الشهرية المتوسطة لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي نحو 53 ألف شيكل، مقابل نحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي من الفئة نفسها.

وأكد تقرير أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، إن التقديرات السابقة قلّلت من الكلفة الفعلية لاستدعاء قوات الاحتياط، بعدما افترضت أن تركيبتهم الاقتصادية تشبه عموم العاملين في سوق العمل.

حرب الإبادة على غزة

ويأتي التقرير بعد قرابة ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة، فيما لا يزال جنود نظاميون واحتياط يؤدون مهام عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا، رغم انخفاض حدة الحرب مقارنة بمراحلها الأولى.

وكان تقرير سابق لكبير الاقتصاديين، صدر مطلع عام 2024، قد قدّر الكلفة الاقتصادية الشهرية لخدمة رجل يهودي غير حريدي في الاحتياط، بين 22 و30 عامًا، بنحو 33 ألف شيكل، فيما قُدرت كلفة من تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا بنحو 54 ألف شيكل.

واستند التقدير حينها إلى فرضية أن جنود الاحتياط يمثلون تركيبة سوق العمل الإسرائيلي بصورة عامة، وبالتالي فإن كلفة غيابهم عن العمل تقترب من خسارة شهر عمل لموظف متوسط الدخل، مضافًا إليها التعويضات والمنح التي تدفعها الدولة.

خلص  التقرير الجديد، إلى أن هذه الفرضية لم تكن دقيقة، إذ تبين أن نسبة العاملين من الشرائح الأقوى اقتصاديًا وذوي الدخول الأعلى بين جنود الاحتياط تفوق نسبتهم في مجمل سوق العمل.

وفي الحساب الإجمالي لمختلف الفئات العمرية، يصل متوسط كلفة شهر خدمة الاحتياط للرجل اليهودي غير الحريدي إلى 53 ألف شيكل، أي أكثر من ضعف الكلفة الاقتصادية المقدرة لشهر خدمة جندي نظامي من الفئة نفسها، والبالغة 26 ألف شيكل.

وتزداد الكلفة لدى جنود الاحتياط في الأربعينيات من أعمارهم، إذ بلغت نحو 68 ألف شيكل شهريًا في المتوسط، بزيادة 14 ألف شيكل عن التقديرات السابقة.

53 ألف شيكل شهريًا الحرب الاحتلال اقتصاد الاحتلال صحف عبرية الاحتلال في الحرب غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: حب سيدنا النبي وكثرة الصلاة عليه مفتاح الفرج والقبول

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد