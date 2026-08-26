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الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24

تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في مصر
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في مصر
رانيا أيمن

بدأت أسعار الذهب في مصر موجة تراجع جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، لتواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وجاء التراجع الجديد بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء، بعدما سجل المعدن النفيس مستويات مرتفعة خلال الجلسات السابقة، لتبدأ الأسعار في السوق المحلية رحلة هبوط جديدة مع تحركات الأوقية عالميًا.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 69 جنيهًا، ليسجل 7,451 جنيهًا مقابل 7,520 جنيهًا أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا، لينخفض من 6,580 جنيهًا أمس إلى 6,520 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل الذهب عيار 18 انخفاضًا قدره 52 جنيهًا، ليتراجع من 5,640 جنيهًا إلى 5,588 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب، فشهد تراجعًا قويًا بقيمة 480 جنيهًا، لينخفض من 52,640 جنيهًا أمس إلى 52,160 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,451 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6,830 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,520 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5,588 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,346 جنيهًا.

بلغت قيمة أوقية الذهب في السوق المحلية نحو 231,752.01 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 52,160 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار دون إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن مشغولة ذهبية إلى أخرى.

ويترقب السوق خلال الساعات المقبلة مدى استمرار موجة التراجع، خاصة مع استمرار ارتباط حركة الذهب محليًا بتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم تراجع أسعار الذهب

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