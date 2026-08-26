فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا

كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا انتقاله إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

عمر مرموش

وقال رومانو، في تصريحات له: «عمر مرموش أصبح لاعبًا في صفوف توتنهام، والتوقيع الرسمي على العقود سيتم غدًا الخميس».

وبذلك يقترب مرموش من إسدال الستار على مسيرته مع مانشستر سيتي، والبدء في تجربة جديدة بقميص توتنهام، بعد حسم المفاوضات بين الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بالصفقة، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي غدًا الخميس، وفقًا لما أكده رومانو.

ويعد عمر مرموش أحد أبرز اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ونجح في لفت الأنظار بفضل مستوياته التهديفية والفنية، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى.

ومن المنتظر أن يعلن توتنهام رسميًا عن إتمام الصفقة عقب الانتهاء من توقيع العقود والإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب، ليبدأ مرموش فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.