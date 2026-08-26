فابريزيو رومانو يكشف موعد توقيع مرموش مع توتنهام وتفاصيل الصفقة

اقترب الدولي المصري عمر مرموش من إتمام انتقاله إلى توتنهام هوتسبير، بعدما كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، عن الموعد المنتظر لتوقيع اللاعب على عقوده مع النادي الإنجليزي.

وأكد رومانو أن مرموش سيوقع رسميًا مع توتنهام غدًا الخميس، على أن يمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2031، في انتظار استكمال إجراءات انتقاله من مانشستر سيتي.

وبحسب التفاصيل التي نشرها الصحفي الإيطالي، فإن الصفقة ستبدأ بإعارة مرموش إلى توتنهام، مع وجود بند شراء إلزامي يتعين على النادي اللندني تفعيله، وتبلغ قيمة الانتقال النهائي 50 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 10 ملايين أخرى مرتبطة بالحوافز والإضافات.

وتتضمن الاتفاقات بين الأندية عدم حصول آينتراخت فرانكفورت، الذي لعب له مرموش قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، على أي نسبة مستقبلية من إعادة بيع اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر سيتي وتوتنهام توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة منذ الأحد الماضي، لتدخل الصفقة بعدها مرحلة استكمال الإجراءات قبل الإعلان عنها بصورة رسمية.

ومن المنتظر أن يخوض مرموش تجربة جديدة مع توتنهام، بعدما قضى فترة قصيرة نسبيًا مع مانشستر سيتي، الذي انضم إلى صفوفه في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ليقترب الآن من خطوة جديدة في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.