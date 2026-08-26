صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري التركي لموسم 2026-2027، عقب قيادته فريقه لتحقيق الفوز على إسطنبول باشاك شهير.

واختارت شبكة «beIN SPORTS Türkiye» قائد منتخب مصر لنيل جائزة لاعب الجولة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور بنتيجة 2-1.

ولعب صلاح الدور الأبرز في انتصار فريقه، بعدما تكفل بتسجيل هدفي طرابزون سبور، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة ويؤكد حضوره القوي مع بداية الموسم.

وجاء الهدف الأول لصلاح في الدقيقة الثامنة، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وسددها باتجاه المرمى، قبل أن يتدخل حكم المباراة ويحتسب الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

ورد باشاك شهير سريعًا، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق الأوزبكي إلدور شومورودوف، الذي سجل من ركلة جزاء.

ولم يتأخر صلاح في الرد، حيث عاد لزيارة شباك المنافس للمرة الثانية، مستغلًا هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح طرابزون سبور التقدم مجددًا ويحسم لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

ولم تتوقف مكاسب صلاح عند تسجيل الثنائية، إذ واصل كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية بالدوري التركي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، أصبح محمد صلاح أول لاعب أجنبي في تاريخ الدوري التركي يسجل هدفين بقميص طرابزون سبور على ملعب فريقه أمام إسطنبول باشاك شهير.

وتمنح ثنائية صلاح فريقه دفعة قوية في بداية الموسم، بعدما حصد طرابزون سبور فوزًا مهمًا في الجولة الثانية، في الوقت الذي يواصل فيه النجم المصري فرض نفسه كأحد أبرز نجوم المسابقة منذ انتقاله إلى الدوري التركي.