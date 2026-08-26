تحطم مروحية أمريكية من طراز UH-60 بلاك هوك غرب مدينة دنفر

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بتحطم مروحية من طراز UH-60 بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي غرب مدينة دنفر، وكان على متنها أربعة أشخاص، ولم يتم البلاغ عن تسجل إصابات.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم ، أعلن الجيش الأمريكي مقتل أربعة أشخاص في غارة جوية استهدفت سفينة في منطقة الكاريبي، في أحدث سلسلة من الهجمات التي تزعم واشنطن أنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، بينما تدينها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان لها: "أكدت معلومات استخباراتية مؤكدة تورط السفينة بشكل فعلي في تهريب المخدرات. وأسفرت العملية عن مقتل أربعة إرهابيين من تجار المخدرات".

ولم تكشف القيادة عن هوية الضحايا أو تفاصيل الموقع، واكتفت بالقول إن السفينة كانت "تعمل على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة الكاريبي".

وتشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غارات جوية على سفن تتهمها بنقل المخدرات منذ سبتمبر 2025.

وأسفرت غارات الجيش الأمريكي على هذه السفن في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ عن مقتل أكثر من 210 أشخاص.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الاثنين، مقتل شخصين في غارة جوية شنها على سفينة في شرق المحيط الهادئ خلال عطلة نهاية الأسبوع وتُعد هذه الغارة الأولى من نوعها منذ أكثر من شهرين.