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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الوضع صعب .. منة القيعي تدعو زملائها لدعم مستشفى أبو الريش

منة القيعي
منة القيعي
أحمد البهى

طلبت الشاعرة الغنائية منة القيعي ، من زملائها دعم مستشفي أبو الريش، وذلك من خلال منشور عبر موقع فيسبوك. 

وقالت منة القيعي: البوست دا للزملاء.. أنا عايزة أعمل دعاية مجانية إهداء لمستشفى أبو الريش تساعدهم في لم التبرعات شوية لأن الوضع حقيقي صعب».

واستكملت: لو منكم حد يحب يشارك بأي شكل تصوير مونتاج ظهور غنا تلحين كاميرا إخراج أيا كان اكتبولي هنا". 

توضيح: 

كشفت الشاعرة والمؤلفة منة القيعي ، تفاصيل جديدة تتعلق بأغنية «هنا مصر» التي حققت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تفاعل الجمهور الكبير مع جملة «يا مصر بتعمليها إزاي»، والتي تحولت إلى واحدة من أكثر العبارات تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت منة القيعي، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته الأغنية وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور، مؤكدة أن العمل حظي بحب واسع منذ طرحه، وهو ما ظهر بوضوح من خلال حجم التفاعل والمشاركات المختلفة المرتبطة بالأغنية.

وحرصت منة على توضيح حقيقة صاحب الجملة الشهيرة التي ارتبطت بالأغنية، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» أنها ليست صاحبة عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي»، موضحة أن الفضل في هذه الجملة يعود إلى الشاعر والمؤلف خالد عصام.

وقالت منة القيعي في منشورها: «سعيدة جدًا بانتشار أغنية هنا مصر وحبكم ليها، وكل شوية حد يبعتلي حاجة عليها.. على فكرة خالد هو اللي قال يا مصر بتعمليها إزاي، مش أنا».

الشاعرة الغنائية منة القيعي منة القيعي مستشفي أبو الريش

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