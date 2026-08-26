بدون حواف تقريباً.. تسريبات تكشف عن شاشة OnePlus القادمة الخيالية

تشير التفاصيل الأولية إلى أن هاتف OnePlus الرائد القادم قد يتمتع بواحدة من أنقى تجارب الشاشة وأكثرها غامرة في سوق الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام Android في الوقت الحالي.

بحسب مُسرّب المعلومات Digital Chat Station على منصة ويبو، سيحتفظ هاتف OnePlus 16 (المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ) بأضيق حواف في سلسلة هواتف OnePlus الرائدة. وذكر المُسرّب أن الحواف "بهذا العرض تقريبًا "، مشيرًا إلى نحافتها الفائقة من جميع الجوانب الأربعة. ووصفت الشاشة المُصممة خصيصًا بأنها تُقدم تجربة مشاهدة فائقة الوضوح والدقة، مما قد يجعل واجهة الهاتف مميزة بين الهواتف الرائدة الحالية.

مواصفات هاتف OnePlus 16

مواصفات هاتف OnePlus 16

يُعزز هذا بعض التقارير السابقة. أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف OnePlus 16 سيكون أول هاتف يستخدم الجيل الجديد من شاشة Oriental Screen . وتُعتبر هذه الشاشة الأولى من نوعها في الصناعة التي تدعم معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 165 هرتز في جميع أنحاء النظام، وليس فقط في الألعاب. لذا، من المتوقع أن يكون التصفح اليومي والرسوم المتحركة أكثر سلاسة. كما يُتوقع إطلاقه بنظام ColorOS 17 ، الذي يتضمن رسومًا متحركة جديدة مُحسّنة خصيصًا لشاشة العرض عالية التحديث.

ميزات هاتف OnePlus 16



على الجانب الآخر من المتوقع أن يدعم الهاتف معدل تحديث عالٍ يصل إلى 165 هرتز، بفضل وحدة تحكم عرض مُعززة السرعة ووحدة معالجة مساعدة مُخصصة، بالإضافة إلى تحسينات مُخصصة لنواة النظام تركز على الألعاب، ومعالج ثلاثي النواة مُصمم خصيصًا للألعاب الإلكترونية. ويعد الهدف هو تجربة لعب أكثر سلاسة، وتقليل زمن الاستجابة، والحفاظ على معدلات إطارات عالية ثابتة.

لم تُعلن المواصفات الرسمية الكاملة بعد، ولا يزال الهاتف على بعد أشهر قليلة. تشير بعض التقارير إلى إطلاقه في الصين خلال شهر أكتوبر. ولكن من خلال التسريبات المتواصلة وما كشفته شركة ون بلس نفسها، يتضح أن الشركة تُولي اهتمامًا كبيرًا لجودة الشاشة وسلاسة الأداء.