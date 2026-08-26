شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

هل لاحظتَ يومًا أن شاشة الهاتف تضيء فجأةً حتى عندما لا تتلقى أي إشعار؟ يعد من السهل تجاهل الأمر إذا حدث من حين لآخر، لكنه قد يُصبح مُحيرًا إذا تكرر كثيرًا. يسارع بعض المستخدمين إلى استنتاج أن جهازهم يُتحكم به عن بُعد ورغم ذلك، غالبًا ما يكون الأمر أبسط من ذلك بكثير إليك أفضل طرق لحل مشكلة "إضاءة شاشة هاتف أندرويد بشكل عشوائي".

يعد من الغريب أن ترى شاشة هاتفك تضيء بشكل عشوائي. إليك بعض الأسباب التي قد تجعل شاشة هاتفك تعمل بشكل غير منتظم:

-تراكم الأوساخ تحت واقي الشاشة : قد تتسبب جزيئات الأوساخ والغبار العالقة تحت واقي الشاشة في تشغيل شاشة اللمس بشكل عشوائي. إذا لم يكن واقي الشاشة ملتصقًا جيدًا بالشاشة، فقم بإزالته وإعادة تركيبه.

عطل في مستشعر التقارب : مستشعر التقارب في هاتفك مسؤول عن إطفاء الشاشة عند تقريبه من أذنك للرد على مكالمة. وعند إبعاد الهاتف عن أذنك، تعود الشاشة للإضاءة. وقد يتسبب عطل في مستشعر التقارب في إضاءة الشاشة بشكل عشوائي.

إشعارات وهمية : تتسبب الإشعارات في إضاءة هاتفك. ولكن عندما يختفي الإشعار فور وصوله، يُطلق عليه اسم "إشعار وهمي". يحدث هذا عادةً بسبب خلل في البرنامج.



ميزة "النقر المزدوج لتشغيل الشاشة" إذا استمرت شاشة هاتفك في التشغيل أثناء استخدامك له، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب ميزة “النقر المزدوج لتشغيل الشاشة” فتُغنيك عن استخدام الزر الجانبي لفتح هاتفك. يكفي نقرتان فقط لقفل هاتفك أو تشغيل شاشة القفل. إذا كنت لا ترغب في استجابة هاتفك أثناء النقر على شاشته، فإليك كيفية تعطيل ميزة النقر المزدوج لشاشة القفل.



الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات وحدد الميزات المتقدمة .

الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات وحدد الميزات المتقدمة.