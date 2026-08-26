تسريبات تكشف اللوحة الأم لهاتف iPhone Ultra القابل للطي وتفاصيل المعالج A20 Pro

كشفت مقاطع مصورة وصور مسربة نشرها موقع Notebookcheck التقني عن المخطط الداخلي للوحة الأم المنسوبة لهاتف "iPhone Ultra" القابل للطي من شركة "آبل" (Apple)، مظهرة اعتماد تصميم هندسي غير مسبوق يضع المعالج الرئيسي وذاكرة الوصول العشوائي جنباً إلى جنب بدلاً من تكديسهما رأسياً.

التصميم الهندسي المبتكر لتبديد الحرارة وتقليص السماكة

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب بوي جيانج استناداً إلى تسريبات متداولة على منصة "إكس"، أن اللوحة الأم تعتمد توزيعاً أفقياً يضع شريحة المعالج المركزي "A20 Pro" بمحاذاة شريحة الذاكرة العشوائية (DRAM)، على خلاف النهج التقليدي المتبع في هواتف الآيفون السابقة القائم على تكديس الذاكرة فوق المعالج (Package-on-Package).

ويهدف هذا التغيير المعماري إلى تحسين كفاءة التشتيت الحراري وتوزيع الانبعاثات الحرارية على مساحة أوسع، فضلاً عن تقليص سماكة اللوحة الداخلية إلى أدنى حد ممكن لتمكين الهيكل القابل للطي من تحقيق نحافة قياسية عند فتح الشاشة، حيث تظهر الشريحة في المقطع المسرب بدون غطائها المعدني العلوي المعتاد.

تحفظات المصداقية وغياب العلامات الرسمية للشريحة

أشار المصدر إلى ضرورة التعامل بحذر مع التفاصيل الدقيقة للتسريب؛ نظراً لكون الصور المتداولة ناتجة عن معالجة وتحسين بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي من مقطع فيديو منخفض الدقة، مما قد يتسبب في تشويه النصوص والرموز التقنية الدقيقة في المناطق غير الواضحة.

كما لفت التقرير إلى خلو اللوحة من أي نقوش رسمية أو أرقام تسلسلية لشركة آبل على أغطية الحماية المعدنية، مع غياب تأكيدات مستقلة من مصادر تسريب موثوقة أخرى حتى اللحظة الراهنة، مما يستوجب انتظار الكشف الرسمي للتأكد من صحة هذه المكونات الفيزيائية.

المواصفات العامة وموعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

اوضح تقرير موقع Notebookcheck أن هاتف iPhone Ultra المرتقب يأتي بشاشة داخلية مرنة قياس 7.8 بوصة وشاشة غطاء خارجية قياس 5.5 بوصة، وسط توقعات بإزاحة الستار عنه رسمياً خلال مؤتمر آبل السنوي في سبتمبر المقبل إلى جانب سلسلة هواتف "iPhone 18 Pro"، مع ترجيح طرحه بسعر يتجاوز 2000 دولار وتوفر أولي محدود في الأسواق العالمية بسبب تعقيد مراحل التجميع الدقيقة.

تحديات هندسة الهواتف القابلة للطي وتأثير التصميم الداخلي

ذكرت المصادر التقنية أن إعادة هندسة اللوحة الأم تمثل خطوة حاسمة لشركة آبل للتغلب على معضلة المساحة والحرارة داخل الهواتف المطوية، مما يضمن أداءً مستقراً لمعالج A20 Pro دون التضحية بنحافة الجهاز أو متانة المفصلة الميكانيكية وسعة البطارية المدمجة، في محاولة لتقديم هاتف يجمع بين قوة الأداء وسهولة الاستخدام اليومي.