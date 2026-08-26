بريطانيا تحت التهديد الروسي .. مسئولون يحذرون من رد مباشر على دعم أوكرانيا

حذّر مسؤولون أمنيون بريطانيون رئيس الوزراء آندي بورنهام من أن روسيا قد ترد بشكل مباشر على تعميق بريطانيا لدعمها لأوكرانيا، مستهدفةً على الأرجح البنية التحتية الأمنية ومنشآت الأسلحة في البلاد، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل.

ووفقًا لتقرير ديلي ميل ، كانت موسكو تعتقد في البداية أن بورنهام سيتخذ نهجًا أكثر اعتدالًا من سلفه كير ستارمر، إلا أن زيارته لكييف وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين غيّرا هذا التقييم.

وقال مصدر أمني رفيع إن هجومًا روسيًا على البنية التحتية الدفاعية والأمنية البريطانية "أمر لا مفر منه"، وقد يشمل ضربة بطائرة مسيرة أو حريقًا متعمدًا أو هجومًا إلكترونيًا، بطريقة لا تستدعي ردًا عسكريًا من حلف الناتو.