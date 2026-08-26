الفنان طه دسوقي يكشف موقفه من الأبوة: «مش مستعد أكون مسئول عن شخص والوقت مش مناسب»

كشف الفنان طه دسوقي عن موقفه من فكرة الأبوة، موضحًا أنه في الوقت الحالي لا يشعر بأنه مستعد لتحمل مسؤولية طفل، رغم قناعته بأن وجود الأبناء في حياة الإنسان أمر جميل، مؤكدًا أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا بالنسبة له لخوض تجربة الأبوة.

وجاءت تصريحات طه دسوقي خلال لقاء تليفزيوني، حيث تحدث بصراحة عن رؤيته للحياة والأسرة والمسؤوليات المرتبطة بتكوين عائلة.

وقال طه دسوقي خلال اللقاء: «مش مستعد أكون مسؤول عن شخص، وأعتقد أن الوقت مش مناسب»، موضحًا أن الأبوة بالنسبة له مسؤولية كبيرة تحتاج إلى استعداد حقيقي، وليس مجرد قرار يتم اتخاذه لمجرد الوصول إلى مرحلة عمرية أو الاستجابة لتوقعات المجتمع.

ورغم عدم استعداده لخوض تجربة الأبوة في الوقت الحالي، أكد طه دسوقي أنه يرى أن إنجاب الأطفال أمر جميل، وأن فكرته عن الأبوة ليست سلبية أو رافضة لها من الأساس، وإنما ترتبط بمدى جاهزيته الشخصية والنفسية لتحمل مسؤولية طفل وتوفير الرعاية والاهتمام الذي يحتاج إليه.

وأشار إلى أن الأبوة تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية، خاصة أن الطفل يعتمد على والديه في مراحل مختلفة من حياته، وهو ما يجعله حريصًا على ألا يقدم على هذه الخطوة قبل أن يشعر بأنه مستعد لها بالشكل الكافي.

وتكشف تصريحات طه دسوقي عن تعامله مع قرار الأبوة باعتباره اختيارًا شخصيًا يحتاج إلى التوقيت المناسب، بعيدًا عن فكرة أن الإنجاب خطوة يجب أن تحدث تلقائيًا بمجرد الزواج، مؤكدًا بشكل غير مباشر أهمية أن يكون الشخص مستعدًا نفسيًا لتحمل تبعات هذه المسؤولية.

كما تعكس تصريحاته جانبًا من شخصيته وطريقة تفكيره في القرارات المصيرية، خاصة أنه يرى أن تكوين الأسرة لا يرتبط فقط بالرغبة في إنجاب الأطفال، وإنما بالقدرة على تحمل مسؤولية شخص آخر وتوفير حياة مستقرة له.

وتأتي تصريحات طه دسوقي في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من الجمهور، ليس فقط بسبب أعماله الفنية، ولكن أيضًا بسبب تفاصيل حياته الشخصية، التي أصبحت محل اهتمام متابعيه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد طه دسوقي أن فكرة الأبوة تظل بالنسبة له أمرًا جميلًا، لكنه لا يرى أن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لخوض هذه التجربة، تاركًا الباب مفتوحًا أمام المستقبل عندما يشعر بالاستعداد الكافي لتحمل مسؤولية طفل.