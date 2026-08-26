قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء
نشر مقاطع خادشة على مواقع التواصل .. عقوبة صانع محتوى خالف القانون
محمد عادل: ركلة جزاء بن شرقي سليمة.. ومروان عطية يستحق الطرد
الفنان طه دسوقي يكشف موقفه من الأبوة: «مش مستعد أكون مسئول عن شخص والوقت مش مناسب»
بريطانيا تحت التهديد الروسي .. مسئولون يحذرون من رد مباشر على دعم أوكرانيا
خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق
«حرمني من وداع أمي» .. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد منعها من حضور جنازة والدتها بسوهاج
روسيا: احتراق مستودع وايلد بيريز في منطقة تامبوف بعد هجوم بمسيّرة
كارثة مروعة .. مصرع 14 رضيعًا جراء حريــق بمستشفى في إسلام آباد
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026
استغاثت بالركاب ففر هاربًا .. ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفنان طه دسوقي يكشف موقفه من الأبوة: «مش مستعد أكون مسئول عن شخص والوقت مش مناسب»

النجم طه دسوقي
النجم طه دسوقي
أوركيد سامي

كشف الفنان طه دسوقي عن موقفه من فكرة الأبوة، موضحًا أنه في الوقت الحالي لا يشعر بأنه مستعد لتحمل مسؤولية طفل، رغم قناعته بأن وجود الأبناء في حياة الإنسان أمر جميل، مؤكدًا أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا بالنسبة له لخوض تجربة الأبوة.

وجاءت تصريحات طه دسوقي خلال لقاء تليفزيوني، حيث تحدث بصراحة عن رؤيته للحياة والأسرة والمسؤوليات المرتبطة بتكوين عائلة.

وقال طه دسوقي خلال اللقاء: «مش مستعد أكون مسؤول عن شخص، وأعتقد أن الوقت مش مناسب»، موضحًا أن الأبوة بالنسبة له مسؤولية كبيرة تحتاج إلى استعداد حقيقي، وليس مجرد قرار يتم اتخاذه لمجرد الوصول إلى مرحلة عمرية أو الاستجابة لتوقعات المجتمع.

ورغم عدم استعداده لخوض تجربة الأبوة في الوقت الحالي، أكد طه دسوقي أنه يرى أن إنجاب الأطفال أمر جميل، وأن فكرته عن الأبوة ليست سلبية أو رافضة لها من الأساس، وإنما ترتبط بمدى جاهزيته الشخصية والنفسية لتحمل مسؤولية طفل وتوفير الرعاية والاهتمام الذي يحتاج إليه.

وأشار إلى أن الأبوة تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية، خاصة أن الطفل يعتمد على والديه في مراحل مختلفة من حياته، وهو ما يجعله حريصًا على ألا يقدم على هذه الخطوة قبل أن يشعر بأنه مستعد لها بالشكل الكافي.

وتكشف تصريحات طه دسوقي عن تعامله مع قرار الأبوة باعتباره اختيارًا شخصيًا يحتاج إلى التوقيت المناسب، بعيدًا عن فكرة أن الإنجاب خطوة يجب أن تحدث تلقائيًا بمجرد الزواج، مؤكدًا بشكل غير مباشر أهمية أن يكون الشخص مستعدًا نفسيًا لتحمل تبعات هذه المسؤولية.

كما تعكس تصريحاته جانبًا من شخصيته وطريقة تفكيره في القرارات المصيرية، خاصة أنه يرى أن تكوين الأسرة لا يرتبط فقط بالرغبة في إنجاب الأطفال، وإنما بالقدرة على تحمل مسؤولية شخص آخر وتوفير حياة مستقرة له.

وتأتي تصريحات طه دسوقي في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من الجمهور، ليس فقط بسبب أعماله الفنية، ولكن أيضًا بسبب تفاصيل حياته الشخصية، التي أصبحت محل اهتمام متابعيه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد طه دسوقي أن فكرة الأبوة تظل بالنسبة له أمرًا جميلًا، لكنه لا يرى أن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لخوض هذه التجربة، تاركًا الباب مفتوحًا أمام المستقبل عندما يشعر بالاستعداد الكافي لتحمل مسؤولية طفل.

النجم طه دسوقي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

اختراق الهاتف

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

الارصاد

تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

المتهمين

القبض على شخص استعان بشقيقه ووالدته للتعدي على طليقته بالضرب بالقليوبية

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

قطاع البترول

نواب: زيادة إنتاج البترول والغاز تعزز أمن الطاقة وتجذب الاستثمارات

قطاع البترول

برلماني: جذب استثمارات جديدة لقطاع البترول يعكس قوة الاقتصاد المصري

مجلس النواب

المنتج المصري أمام فرصة تاريخية.. نواب لـ صدى البلد: تفضيل الصناعة المحلية يجب أن يتحول إلى محرك للإنتاج والاستثمار

بالصور

طريقة عمل فطائر الجبنة في المنزل .. وصفة سريعة وهشة بدون تخمير

طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة
طريقة عمل فطائر الجبنة

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام
فوائد نخاع العظام

ساندي تتألق بإطلالة صيفية لافتة .. نظارة شمسية وتيشيرت بطابع فني | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟.. دراسة تكشف علاقتها بمرضى الكبد الدهني

الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد