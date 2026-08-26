الطقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة ورياح محملة بالأتربة ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس اليوم مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح محملة بالأتربة

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40 كم/س)، لتساهم في تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى والمحسوسة)، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 38°C – المحسوسة 40°C

الوجه البحري: العظمى 37°C – المحسوسة 39°C

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32°C – المحسوسة 36°C

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33°C – المحسوسة 37°C

شمال الصعيد: العظمى 40°C – المحسوسة 42°C

جنوب الصعيد: العظمى 43°C – المحسوسة 44°C

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، كالتالي: