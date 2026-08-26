توفيق السيد: لجنة الحكام أجمعت على صحة ركلة جزاء الأهلي.. وزاوية التصوير سبب الجدل

أكد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام، صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الأهلي أمام الشرقية إنبي، مشيرًا إلى أن زاوية التصوير تسببت في الجدل حول اللعبة، قبل أن تثبت الزاوية العكسية صحة قرار الحكم.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":

"ضربة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي صحيحة مليون في المئة، وسبب الجدل هو زاوية التصوير، ولكن زاوية التصوير العكسية أثبتت أن قرار الحكم صحيح".

وأضاف: "لجنة الحكام أجمعت بلا استثناء على صحة ركلة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي، ولو الكرة ليست ضربة جزاء، اللجنة كانت هتطلع تتكلم عن الحالة وتقول إن قرار الحكم خاطئ، وده قرار فني".

وتابع: "هناك تركيز من الحكام في مباريات الدوري، وخلال 10 مباريات لم يتم اللجوء لتقنية الـVAR ومشاهدة أي لقطة".

وأردف: "مع كامل الاحترام لنادي الشرقية إنبي، ولكن المدرب أخطأ في تعامله مع الحكم وارتكب سلوكًا مشينًا، والحكم لم يُخطئ بكتابة أن المدرب ارتكب سلوكًا مشينًا في الإخطار".

وأوضح: "لجنة الحكام لم تنزعج من بيان الأهلي عن عصام عبدالفتاح، ونتمنى من جميع الأندية الوقوف بجانب الخبراء المصريين".

وأضاف: "هناك 250 طاقمًا جديدًا من الحكام في الموسم الجديد سيتم الحصول عليهم خلال الفترة القادمة، واتحاد الكرة مش مقصر في حاجة، وموفرين كل حاجة، وتم تلبية كافة طلبات لجنة الحكام".

وشدد:"محمد الغازي حكم رائع، وتكرار مشاركته في تحكيم مباريات الزمالك، ده موسم جديد وملناش علاقة بالموسم الماضي، ولجنة الحكام تراعي ذلك في التعيينات".

واختتم توفيق السيد تصريحاته قائلًا: "أتمنى مباراة القمة يديرها حكام مصريون، مثل أمين عمر ومحمد معروف محمد معروف ومحمد الغازي، ولكن اللائحة تتيح للأندية الاستعانة بحكام أجانب".