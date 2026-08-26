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«وغدًا يقولون ماتت أماني».. طالبة تمريض بامتياز تنعى نفسها قبل وفاتها بأسبوعين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«وغدًا يقولون ماتت أماني».. طالبة تمريض بامتياز تنعى نفسها قبل وفاتها بأسبوعين

التمريض
التمريض
سارة عبد الله

في واقعة مؤثرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات لطالبة بكلية التمريض بجامعة المنيا، تُدعى أماني، نعت فيها نفسها قبل وفاتها بنحو أسبوعين، في منشور أثار حالة من الحزن بين أصدقائها وزملائها.

وكانت أماني، التي عُرفت بتفوقها الدراسي وحصولها على تقدير امتياز، قد كتبت كلمات مؤثرة جاء فيها: «وغدًا يقولون ماتت أماني حينها لا تنسوني من دعائكم»، لتصبح كلماتها بعد رحيلها محل اهتمام واسع وتفاعل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب زملاء الطالبة عن حزنهم الشديد لرحيلها، مستذكرين تفوقها وأخلاقها، وسط حالة من الصدمة بسبب تداول المنشور الذي كتبته قبل وفاتها بأيام.

مواقع التواصل الاجتماعي التمريض بجامعة المنيا رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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