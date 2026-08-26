الهلال الأحمر يطلق قافلتين لتقديم الدعم الطبي لأهالي الواحات وشمال سيناء

تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلتين لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية والتوعوية والإغاثية في عدد من المناطق الاولى بالرعاية، شملت الواحات البحرية بالجيزة، ومركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرصه على تعزيز جودة الحياة والوصول بالخدمات الانسانية إلى مختلف المحافظات ودعم الفئات الاولى بالرعاية.

وانطلقت القافلة الاولى إلى قريتي الحارة والصقر بالواحات البحرية خلال يومي 25 و26 أغسطس، فيما بدأت القافلة الثانية في قرى أغزوان و6 أكتوبر وبالوظة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 27 من الشهر الجاري.

وشملت القافلتان تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والاطفال، إلى جانب صرف العلاج مجانا للمستفيدين، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية للاهالي وتلبية احتياجاتهم الطبية.

وفي مجال الصحة المجتمعية، نفذت فرق الهلال الأحمر المصري جلسات توعوية تفاعلية للكبار والاطفال، إلى جانب أنشطة برنامج «المنقذ الصغير»، التي تستهدف تعريف الاطفال بمبادئ الاسعافات الاولية وطرق التعامل مع حالات الطوارئ بصورة مبسطة وتفاعلية، فضلا عن توزيع المواد التثقيفية.

كما تضمنت القافلتان توزيع سلال غذائية وحقائب مستلزمات شخصية على الاهالي، في إطار دعم الاسر الاولى بالرعاية، وتعزيز ممارسات النظافة الشخصية والوقاية من الامراض.

وشهدت القافلتان اقبالا من الاهالي وتفاعلا مع الخدمات والانشطة المقدمة، في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على الوصول بالخدمات الصحية والانسانية إلى المجتمعات المحلية، خاصة المناطق النائية والاولى بالرعاية.

وتأتي القافلتان امتدادا لجهود الهلال الأحمر المصري في تنفيذ القوافل الطبية والتنموية والاغاثية بمختلف المحافظات، والتي تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والتوعية والمساعدات الانسانية، وتعزيز جودة الحياة للفئات الاولى بالرعاية، إلى جانب دعم جهود الدولة في الوصول بالخدمات الاساسية إلى مختلف المناطق.د