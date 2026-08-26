شقيقة ليندسي جراهام تفوز بترشيح الحزب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية

اختار ناخبو ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية دارلين جراهام مرشحةً عن الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو المقعد الذي كان يشغله سابقًا شقيقها الراحل ليندسي، في انتخابات نوفمبر.

بدعمٍ كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغلبت دارلين جراهام على المخاوف بشأن افتقارها للخبرة التشريعية، لتفوز على عضو الكونجرس رالف نورمان، الذي شغل المنصب لخمس دورات، في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء.

بعد فرز معظم الأصوات، حصلت جراهام على 52.4% من الأصوات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، متقدمةً على نورمان الذي حصل على 47.6%.

كان ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لأكثر من عقدين، قد فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب في يونيو، لكنه توفي في الشهر التالي. وبعد أيام، عينت دارلين دراهام لإكمال ما تبقى من ولاية شقيقها في مجلس الشيوخ.

ستواجه جراهام المرشحة الديمقراطية آني أندروز، طبيبة الأطفال من منطقة تشارلستون، في نوفمبر.

وتواجه أندروز احتمالاتٍ تاريخيةً ضئيلة؛ فآخر ديمقراطي فاز بانتخابات على مستوى الولاية في كارولاينا الجنوبية كان جيم ريكس، المشرف على التعليم في الولاية، عام ٢٠٠٦.

أوصى ترامب بتعيين دارلين جراهام، وهي موظفة حكومية مخضرمة كانت رئيسة لجنة كارولاينا الجنوبية للمكفوفين، ثم شجعها على الترشح لولاية كاملة، مما قلب موازين السباق الجمهوري لاختيار مرشح جديد لمجلس الشيوخ.

وتأهلت إلى جولة الإعادة بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت في سباق ضم عشرة مرشحين، من بينهم عضوان في الكونجرس وحاكم سابق لكارولاينا الجنوبية.

قال ترامب في تجمع انتخابي في ميرتل بيتش يوم الجمعة: "ما أريده منكم حقاً هو أن تتظاهروا - من فضلكم - بأن اسمي مُدرجٌ على ورقة الاقتراع. تعالوا وصوّتوا".

أنفقت لجنة العمل السياسي "ماجا إنك" التابعة لترامب أكثر من 800 ألف دولار لدعم جراهام خلال الحملة الانتخابية.