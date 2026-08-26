خبير مروري: مصر حققت إنجازاً في تطوير الطرق.. والعنصر البشري سبب 70% من الحوادث

أكد اللواء دكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور، أن حوادث الطرق تخضع لمثلث أسباب يضم الطريق، المركبة، والعنصر البشري.

وأوضح «الضبع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر حققت إنجازاً كبيراً في تطوير شبكة الطرق والتقدم في التقييم العالمي من المركز 128 إلى 18، بتقدم تجاوز 110 مراكز خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أنه رغم التطور الكبير في وسائل أمان المركبات، يظل العنصر البشري هو السبب الرئيسي ويتصدر قائمة مسببات الحوادث بنسبة تصل إلى ما يقرب من 70%، مؤكداً أن إصلاح هذا العنصر وتكثيف الجهود تجاهه هو السبيل الأساسي للوصول إلى طريق آمن.