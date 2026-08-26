الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، لحسم عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها القضايا الصادرة ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح “الغندور”، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن مجلس إدارة الزمالك اتفق على تجهيز المستحقات المالية الخاصة بالقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي من جانب «فيفا»، تمهيدًا لسدادها خلال الفترة المقبلة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن تحرك مجلس الزمالك يأتي من أجل تحديد موعد للاستئناف المقدم في قضية إيقاف القيد التأديبي، إلى جانب تجنب تعرض النادي لعقوبة جديدة بسبب تراكم القضايا والمستحقات المالية.

الزمالك يلغي جلسة زووم مع بيزيرا

وفي ملف آخر، كشف خالد الغندور عن إلغاء نادي الزمالك جلسة «زووم» التي كان مقررًا عقدها مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق، ووكيله، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عقد الجلسة.

وأوضح أن الزمالك يتمسك في الوقت الحالي بعدم عقد جلسات «زووم» جديدة مع اللاعب أو ممثليه، بالتزامن مع استمرار النادي في اتخاذ الإجراءات التصعيدية ضد بيزيرا، على خلفية ما يعتبره النادي تمردًا وعدم التزام اللاعب بتعاقده مع القلعة البيضاء.

إصابة أسامة فيصل تهدد مشاركته أمام الزمالك

وفي سياق متصل، أشار الغندور إلى أن أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة فريقه الافتتاحية أمام أبو قير للأسمدة.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل الجهاز الفني للبنك الأهلي، بقيادة أيمن الرمادي، لاستبعاد اللاعب من مواجهة الزمالك المقبلة في بطولة الدوري، حال عدم جاهزيته بشكل كامل.