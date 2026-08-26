«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة تخطط لرفع أعداد الطلاب الوافدين الجدد إلى مصر بنسبة 150% خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة لتعزيز تنافسية التعليم المصري ودعم القوة الناعمة للدولة.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن عدد الطلاب الوافدين في مصر يقترب حاليًا من 200 ألف طالب، بينهم نحو 138 ألفًا بمؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة و60 ألفًا بجامعة الأزهر.

إجراءات الطلاب والترويج للتعليم المصري

وتابع أنه تعتمد الخطة على التوسع في فروع الجامعات المصرية بالخارج، خاصة في أفريقيا وآسيا والدول العربية، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية وتسهيل إجراءات الطلاب والترويج للتعليم المصري دوليًا.