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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلقة نارية تنهي مشاجرة مصاهرة في طما .. والأمن يتدخل

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى قرى مركز طما شمال محافظة سوهاج، مشاجرة بين طرفين؛ بسبب خلافات المصاهرة، أسفرت عن إصابة شاب في العقد الثاني من العمر بطلق ناري في الفخذ الأيسر، تم نقله على إثرها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الطرف الأول يضم شخصًا في العقد الثاني من العمر، مصابًا بطلق ناري في الفخذ الأيسر، ونجل عمه في العقد الثالث، بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد السادس من العمر وشقيقه في العقد الرابع، وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، على خلفية خلافات المصاهرة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تعدّى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب.

وخلال المشاجرة، أقدم الأول من الطرف الثاني على إطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة الشاب من الطرف الأول بطلق ناري في الفخذ الأيسر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما عُثر بحوزة المتهم بإطلاق النار على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة أطراف المشاجرة، أيدوا ما جاء بالفحص والتحريات بشأن تفاصيل الواقعة، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

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