سوهاج: حملة رقابية على أحد المطاعم بالطريق السريع بقرية الصلعا ومصادرة 15 كجم لحوم مفرومة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تلبية احتياجات المواطنين، وسرعة التعامل مع أي بلاغات تمس حياتهم اليومية، أو ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، بحملة مكبرة على أحد المطاعم بالطريق السريع بقرية الصلعا، وذلك للتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

محافظة سوهاج

وأسفرت الحملة عن مصادرة 15 كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة الجاهزة لإعداد الحواوشي، تمهيدًا لإجراء الكشف والفحوصات اللازمة عليها بالمعامل المختصة، كما تم التحفظ على الفرن والأدوات المستخدمة لحين التأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وسلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة نظرا لما تكرر من تضرر بعض المواطنين بشأن المطعم، وما أفادوا به من تعرضهم لحالات إعياء عقب تناول منتجاته، حيث تم التعامل على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من أسبابها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم ومحال الأغذية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.