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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 120 جراحًا.. جامعة سوهاج تنظم ورشة متقدمة لمناظير البطن الجراحية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظم قسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل متخصصة في مناظير البطن الجراحية المتقدمة بالمستشفى الجامعي وذلك على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 120 جراحًا من مختلف محافظات صعيد مصر.

واستضاف قسم الجراحة العامة في الندوة الدكتور فهيم البسيوني، أستاذ الجراحة والمناظير بجامعة القاهرة ورئيس جمعية مناظير البطن الجراحية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن تنظيم ورش العمل التدريبية المتخصصة يأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى التدريب الطبي المستمر، وتبادل الخبرات مع كبار أساتذة الجراحة والمناظير، بما يسهم في تطوير مهارات الأطباء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات سوهاج الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن الورشة تمثل إضافة مهمة للبرامج التدريبية التي تنظمها الكلية، خاصة في مجال جراحات المناظير المتقدمة.

واشار إلى أهمية إتاحة الفرصة للأطباء للتدريب العملي والاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الجراحية الحديثة.

بدوره أشار الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الورشة شهدت إجراء عدد من الجراحات المتقدمة باستخدام المنظار الجراحي، بما يتيح للأطباء المشاركين الاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية في التعامل مع الحالات الجراحية المختلفة.

من جانبه، أوضح الدكتور مينا ظريف، رئيس أقسام الجراحة العامة، أن فعاليات الورشة تضمنت إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، من بينها جراحات السمنة، وإصلاح فتق الحجاب الحاجز، وإصلاح فتوق جدار البطن باستخدام المنظار الجراحي، إلى جانب مناقشة أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في جراحات المناظير.

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